Міжнародні резерви України скоротилися до $19,3 млрд



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Фото: Телеканал 24

За словами голови НБУ Смолія, продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні

Обсяг міжнародних резервів України на сьогодні становить 19,3 млрд дол. США, тоді як на початок травня вони становили 20,5 млрд дол. в еквіваленті. Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського із головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном ван Роденом та постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом, передає прес-служба НБУ.

«Продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні. До кінця поточного року наша держава має сплатити понад 5 млрд дол. США за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 млрд дол. США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань», - вказав Смолій.

Разом з тим, з його слів, співпраця з МВФ – це також і доступ до іншого – офіційного і приватного – фінансування, а також запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у квітні скоротились до 20,5 млрд доларів.

Як повідомлялось, в ЄС назвали умови отримання Україною макрофінансової допомоги. Генеральний директор Європейської Комісії щодо переговорів з розширення і європейської політики сусідства Крістіан Даніельссон заявив, що існує низка умов, які має виконати країна, яка отримає таку допомогу, а «відправною точкою щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС» є наявність і виконання програми допомоги з боки МВФ.

Водночас дипломат зазначив, що крім наявності програми МВФ є ще кілька умов.

«Цього разу для наступного траншу було визначено необхідність прийняття закону, який стосується боротьби з відмиванням грошей, і закону який стосується авторизованих економічних операторів. Функціонування системи автоматичної перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації і виконання закону про ринку електричної енергії», — заявив він.