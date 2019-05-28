Президент: Україна продовжить співпрацю з МВФ і дотримуватиметься зобов’язань



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Команда президента Володимира Зеленського на зустрічі з місією МВФ в Україні

За словами Зеленського, Міжнародний валютний фонд «завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки»

Міжнародний валютний фонд є надійним партнером для України, а Київ залишатиметься партнером, який дотримується своїх зобов’язань.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі у Києві з місією МВФ в Україні на чолі з Роном ван Роденом, повідомляє прес-служба глави держави.

«Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна зі свого боку також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань. На жаль, наразі ми бачимо зволікання з ухваленням реформаторських законопроектів, на які громадяни, бізнес, фінансова спільнота чекають роками. Сподіваюся, парламент нового скликання надолужить це й забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу фінансування від Фонду», – підкреслив Зеленський.

Глава держави пояснив, що на ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради вплинуло декілька чинників.

«Я вважаю, що ця Верховна Рада втратила можливість ухвалювати відповідальні рішення», – сказав він.

Зі свого боку голова Національного банку Яків Смолій наголосив, що продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні.

«До кінця поточного року наша країна має сплатити понад 5 мільярдів доларів США за зовнішніми та внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 мільярда доларів США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань. Водночас, співпраця з МВФ – це також доступ до іншого фінансування, запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки», – наголосив Смолій.

Міністр фінансів Оксана Маркарова наголосила, що вчасне та належне обслуговування та погашення державного боргу є запорукою довіри іноземних інвесторів до України і основою репутації держави на міжнародній арені.

Зі свого боку представники Міжнародного валютного фонду засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд. До цього відбуватимуться постійні консультації щодо формування нового порядку денного реформ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв представникам МВФ цього тижня подати до Верховної Ради законопроект щодо незаконного збагачення.

Раніше новий секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк розповів, що РНБО підготує нову програму співпраці з МВФ.