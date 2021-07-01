Місія ОБСЄ на Донбасі за добу нарахувала 225 порушень «тиші»

Більшість порушень сталися в районі на північний схід від Майорська

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували протягом вівторка, 29 червня, 90 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 135 - на Луганщині. Про це повідомляється у щоденному звіті №150/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 30 червня.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню, зокрема 47 вибухів (40 вибухів невизначеного походження та 7 вибухів унаслідок вихідного артилерійського вогню)», – йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень сталися в районі на північний схід від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька) та західніше Мануйлівки (непідконтрольна урядові, 65 км на схід від Донецька). За оцінкою СММ, вони були пов’язані з «навчаннями» з бойовою стрільбою поза зоною безпеки.

За попередній звітний період, нагадують спостерігачі, на Донеччині було зафіксовано 394 порушення «тиші».

«У Луганській області Місія зафіксувала 135 порушень режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів невизначеного походження», - повідомили в СММ.

Усі ці порушення виявлено в районах на схід і південний захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).

За попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 48 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, напередодні, 29 червня, українські військові заглушили ворожий безпілотник на Луганщині.