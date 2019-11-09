Сьогодні вдруге спробують розвести війська біля Петрівського, – пресцентр ООС



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В ООС готові провести відведення о 12:00 у дзеркальному відображенні, синхронно з противником

Сьогодні, 9 листопада, розпочнеться початок практичної фази розведення військ поблизу населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області, який перенесли з 8 листопада.

Про це повідомив начальник пресцентру ОКП ОС Андрій Агєєв у коментарі УНН.

Процес відведення військ розпочнеться о 12:00. За словами Агєєва, в ООС готові провести відведення у дзеркальному відображенні, синхронно з противником.

«Розведення сьогодні (8 листопада – ред.) в ділянці №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петрівське, Волноваський район не було. Через те, що (спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мартін) Сайдік заявив про перенесення на завтра (9 листопада)», – наголосив начальник пресцентру.

Нагадаємо, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав офіс Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, де зустрівся з головою місії Яшаром Халітом Чевіком.