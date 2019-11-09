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    Події в Україні

    Сьогодні вдруге спробують розвести війська біля Петрівського, – пресцентр ООС

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    Сьогодні вдруге спробують розвести війська біля Петрівського, – пресцентр ООС

    В ООС готові провести відведення о 12:00 у дзеркальному відображенні, синхронно з противником

    Сьогодні, 9 листопада, розпочнеться початок практичної фази розведення військ поблизу населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області, який перенесли з 8 листопада.

    Про це повідомив начальник пресцентру ОКП ОС Андрій Агєєв у коментарі УНН.

    Процес відведення військ розпочнеться о 12:00. За словами Агєєва, в ООС готові провести відведення у дзеркальному відображенні, синхронно з противником.

    «Розведення сьогодні (8 листопада – ред.) в ділянці №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петрівське, Волноваський район не було. Через те, що (спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мартін) Сайдік заявив про перенесення на завтра (9 листопада)», – наголосив начальник пресцентру.

    Нагадаємо, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав офіс Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, де зустрівся з головою місії Яшаром Халітом Чевіком. 

    ОБСЄ Володимир Зеленський розведення військ на Донбасі
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