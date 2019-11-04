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    Розведення на ділянці біля Петрівського може пройти 7 листопада

    • Розсилка
    Розведення на ділянці біля Петрівського може пройти 7 листопада

    «Ми вже надали листа ОБСЄ, 7-го розпочинаємо, 8-го практично «розводимося». Якщо не буде порушення режиму тиші», - розповів командувач ООС Володимир Кравченко

    Командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що українська сторона поінформувала ОБСЄ про готовність розпочати розведення сил і засобів на ділянці Богданівка-Петрівське на лінії розмежування за умови семиденного дотримання режиму тиші.

    Про це він заявив на брифінгу в понеділок у Краматорську.

    «Ми вже надали листа ОБСЄ, 7-го розпочинаємо, 8-го практично «розводимося». Якщо не буде порушення режиму тиші», - зазначив Кравченко.

    У свою чергу керівник української сторони СЦКК полковник Олександр Борщевський заявив, що оскільки останні обстріли на цій ділянці було зафіксовано 30 жовтня, то, за умови дотримання семиденного терміну без обстрілів, 7 листопада має відбутися верифікація встановлення режиму тиші, і з 12:00 8 листопада Збройні сили зможуть розпочати практичні заходи з розведення сил і засобів.

    Як відомо, українська сторона СЦКК вважає провокацією заяви окупаційної влади про готовність 4 листопада приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 Петрівське.

    1 листопада міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що розведення сил у районі Золотого завершилося, а в районі Петрівського відкладене через обстріли.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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