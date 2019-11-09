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    Події в Україні

    У Кремлі прокоментували відведення сил в Петрівському

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    У Кремлі прокоментували відведення сил в Петрівському
    Фото ТАСС

    Росія вітає відведення сил України і так званої «ДНР» на лінії зіткнення в районі Петровського.

    Про це в суботу заявив журналістам повноважний представник РФ в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні Борис Гризлов, повідомляє ТАСС.

    «Сьогодні київська сторона і донецька сторона приступили до синхронного усунення порушень на ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського. Російська делегація, як посередник мінського процесу, вітає цю подію», – сказав він.

    Як повідомлялося, українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів на ділянці №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське у суботу, 9 листопада, о 12:00.

    Нагадаємо, сьогодні почалася практична фаза розведення сил і засобів на ділянці в районі Богданівки і Петровського.

    Росія ДНР Україна розведення військ на Донбасі
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