У Кремлі прокоментували відведення сил в Петрівському



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Фото ТАСС

Росія вітає відведення сил України і так званої «ДНР» на лінії зіткнення в районі Петровського.

Про це в суботу заявив журналістам повноважний представник РФ в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні Борис Гризлов, повідомляє ТАСС.

«Сьогодні київська сторона і донецька сторона приступили до синхронного усунення порушень на ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського. Російська делегація, як посередник мінського процесу, вітає цю подію», – сказав він.

Як повідомлялося, українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів на ділянці №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське у суботу, 9 листопада, о 12:00.

Нагадаємо, сьогодні почалася практична фаза розведення сил і засобів на ділянці в районі Богданівки і Петровського.