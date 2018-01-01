Місія ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі понад дві тисячі вибухів

На Луганщині кількість вибухів за добу зросла з 80 до 1740

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу зафіксувала 2160 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 6 січня до 19:30 7 січня, опублікованому в четвер ввечері на сайті ОБСЄ. «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи



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Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

На Луганщині кількість вибухів за добу зросла з 80 до 1740

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу зафіксувала 2160 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 6 січня до 19:30 7 січня, опублікованому в четвер ввечері на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 420 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 220 вибухів)», - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Горлівки, шахти Октябр, Майорська, Ясинуватої, Авдіївки, Донецька, Вуглегірська та Березового.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 1740 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 80 вибухів)», - додають спостерігачі.

Так, на Луганщині порушення зафіксовані у населених пунктах Кадіївка, Алмазна, Мирне, Весела Гора, Берегівське та Трьохізбенка.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЕ повідомляла, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі кількість порушень режиму припинення вогню зі сторони бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР» збільшилася на 30%.

До слова, Україна хоче продовжити мандат місії ОБСЕ ще на рік.