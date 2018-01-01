Терористи все частіше порушують режим тиші на Донбасі

Бойовики не дотримуються мінських домовленостей

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі кількість порушень режиму припинення вогню зі сторони бойовиків терористичних організацій «Л-ДНР» збільшилася на 30%. Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає видання УНН. «Минулого тижня кількість порушень режиму тиші на Донбасі



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Бойовики не дотримуються мінських домовленостей

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі кількість порушень режиму припинення вогню зі сторони бойовиків терористичних організацій «Л-ДНР» збільшилася на 30%. Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає видання УНН.

«Минулого тижня кількість порушень режиму тиші на Донбасі збільшилася на 30%», - повідомив Хуг.

Відзначається, що найбільшу кількість обстрілів зафіксували в районі Ясинуватої, Авдіївки і донецького аеропорту.

«Найбільше порушень режиму тиші було зафіксовано в трикутнику Ясинувата, Авдіївка, донецький аеропорт. В цьому районі зафіксовано 3200 порушень режиму припинення вогню», - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» заборонили виїзд державним службовцям на територію України.