Місія ОБСЄ зафіксувала понад 50 тис. порушень на Донбасі з останнього перемир'я



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За півтора місяці місія зафіксувала 15 тис. вибухів

Після останнього оголошення перемир’я на честь 8 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 50 тисяч порушень.

Про це повідомив на засіданні Ради безпеки ООН очільник місії Ертугрул Апакан.

«Після останнього оголошення про дотримання режиму припинення вогню під час Міжнародного жіночого дня – це найкоротший термін – місія зазначила понад 50 тисяч порушень припинення вогню. Приблизно було підраховано 15 тисяч вибухів», – сказав він.

За даними СММ, випадки порушення вогню сконцентровані в чотирьох районах: схід та північний схід від Маріуполя, район Попасної, Первомайську та Золотого, район Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту, а також район півдня і південного сходу від Світлодарська.

«8 березня СММ помітила 238 випадків використання зброї, забороненої Мінськими угодами. Пане голово, робоча група обговорила питання Мінських угод. Ми відзначили консенсус і прогрес на шляху досягнення рішення. Однак є випадки порушення припинення вогню. Цьому треба покласти край. Необхідно в терміновому порядку посилити заходи з виконання режиму припинення вогню», – заявив Апакан.

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік висловив жаль із приводу того, що сторонам не вдалося погодити великоднє перемир’я.

«Сторони хотіли, але не змогли домовитися щодо тексту. Ми сподіваємося, що прийдешній Великдень у вихідні дні і травневі свята пройдуть мирно», – сказав він.

18 квітня представниця України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомила, що ТКГ не змогла погодити великоднє перемир’я на Донбасі через позицію Росії.

Джерело: Радіо Свобода