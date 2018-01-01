Місія ОБСЄ зафіксувала застосування «Градів» на Донеччині

Спостерігачі ОБСЄ чули та бачили вибухи з «Градів» перебувачи у Світлодарську

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували за добу близько 740 вибухів в Донецькій області. Зокрема спостерігачі бачили вибухи, оцінені як постріли з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в звіті місії з 19:30 7 лютого по 19:30 8 лютого. «У Донецькій області місія констатувала збільшення



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«Гради» бойовиків на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ чули та бачили вибухи з «Градів» перебувачи у Світлодарську

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували за добу близько 740 вибухів в Донецькій області. Зокрема спостерігачі бачили вибухи, оцінені як постріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться в звіті місії з 19:30 7 лютого по 19:30 8 лютого.

«У Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, одночасно зафіксувавши більшу кількість вибухів - близько 740 проти, орієнтовно, 420», - йдеться в звіті.

Зокрема, порушення були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Широкино, в районі шахти Жовтнева, біля Світлодарська, Ясинуватої, Горлівки і Александрополя.

«Увечері 7 лютого, перебуваючи в н. п. Світлодарськ (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька), спостерігачі чули і бачили 60 вибухів, оцінених як постріли з реактивних систем залпового вогню («БМ-21 Град», 122 мм) , в 5-7 км на північний схід 180 вибухів, оцінених як розриви ракет реактивних систем залпового вогню (БМ-21), в 5-7 км на південний схід приблизно 180 вибухів (150 оцінені як розриви артилерійських снарядів)», - зазначають в ОБСЄ.

При цьому в Луганській області спостерігачі не зафіксували порушень режиму припинення вогню. При цьому за попередній звітний період їх було 1740.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЕ повідомляла, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі кількість порушень режиму припинення вогню зі сторони бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР» збільшилася на 30%.