Міська рада Долини судиться за гроші на освіту з Кабміном, Міносвіти та ОДА

Відповідачами є Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України та Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Предмет суперечки — 189 662,0 тисячі гривень на 2021 рік

Долинська міська рада подала позов до суду щодо бездіяльності у розподілі розміру освітньої субвенції. Відповідачами у справі є Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України та Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

Справу розглядає Івано-Франківський окружний адміністративний суд, йдеться на сторінці установи.

«Долинська міська рада просить суд зобов’язати відповідачів передбачити 189 662,0 тисячі гривень освітньої субвенції для Долинської тергромади на 2021 рік», — йдеться у повідомленні.

Міністерство освіти та науки України звернулося з клопотанням, щоб перенаправити справу до Окружного адміністративного суду Києва, але Івано-Франківський окружний суд відмовив МОН у цьому клопотанні.

Як вже розповідав «Главком», освітній омбудсмен Сергій Горбачов пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

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