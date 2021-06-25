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    Міська рада Долини судиться за гроші на освіту з Кабміном, Міносвіти та ОДА

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    Відповідачами є Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України та Івано-Франківська обласна державна адміністрація - Міська рада Долини судиться за гроші на освіту з Кабміном, Міносвіти та ОДА
    Відповідачами є Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України та Івано-Франківська обласна державна адміністрація
    фото: advokatrada.cn.ua

    Предмет суперечки — 189 662,0 тисячі гривень на 2021 рік

    Долинська міська рада подала позов до суду щодо бездіяльності у розподілі розміру освітньої субвенції. Відповідачами у справі є Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України та Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

    Справу розглядає Івано-Франківський окружний адміністративний суд, йдеться на сторінці установи.

    «Долинська міська рада просить суд зобов’язати відповідачів передбачити 189 662,0 тисячі гривень освітньої субвенції для Долинської тергромади на 2021 рік», — йдеться у повідомленні.

    Міністерство освіти та науки України звернулося з клопотанням, щоб перенаправити справу до Окружного адміністративного суду Києва, але Івано-Франківський окружний суд відмовив МОН у цьому клопотанні.

    Як вже розповідав «Главком», освітній омбудсмен Сергій Горбачов пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

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    Теги: Міністерство освіти і науки освіта Івано-Франківщина навчання, школа, освіта
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    Міська рада Долини судиться за гроші на освіту з Кабміном, Міносвіти та ОДА