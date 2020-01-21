Чому в Україну потрібно закрити мінімум третину університетів

Керівники ВНЗ, які хочуть закрити, напевно ніколи не скаржилися на свою зарплату. Справжні патріоти. Не те, що деякі...

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Министерство образование хочет сократить количество Вузов на треть. Свято место Супрун пусто не бывает. Есть новый герой у секты свидетелей геноцида.

Реформа образования не может считаться полноценной, пока на 112 канале не будет выступать Поплавский. И не будет кричать о геноциде и о том, как Сорос убивает украинское образование для того, чтобы получить дешевую и тупую рабочую силу. Известно же, что как и с украинской медициной, украинское образование сейчас лучшее в мире. А Гарвард и Стенфорд и Оксфорд боятся конкуренции с украинским институтом культуры, из недр которого может появится целый Олег Винник или еще что-то более непредсказуемое. Это вам не сотня лауреатов нобелевских премий. И им надо сделать все, чтобы побороть конкуренцию. Потому что не ровен час и сотни тысяч студентов из Индии и Китая будут стучать в двери Поплавского и давать любые деньги за то, чтобы их приняли хотя бы на вечерний курс. Еще и коварные люди Сороса ежегодно выпускают рейтинги сотен и тысяч лучших университетов мира, в которые забывают включить украинские высшие учебные заведения. Да что там забывают, делают это сознательно. В рамках конкурентной борьбы. Потому что боятся. Боятся украинских университетов, выпускников которых с радостью берут на работу даже без собеседований.

Вот и затеяли реформу. По заказу. Убивают последнее. Забирают надежду у маленьких украинцев. Забирают будущее.

Все ясно как божий день.

Можно поздравить Анну Новосад, что теперь она становится объектом критики после совершенно логичного заявления о том, что надо сократить на треть количество Вузов. Причем, думается, сократить можно как минимум на 50%, так что это пока министерство еще нежно подошло к вопросу. Значит правильный путь. Значит хорошие сапоги, надо брать.

И да, чем больше вы будете слышать о том, что министр жадная, ведь хочет получать больше обычного джуниора в средней ИТ-компании, то значит тем дальше продвинулась реформа. Потому что не с руки кричать о том, что коррупционеры хотят сохранить свои коррупционные потоки. Им легче обвинять министра в жадности. И таким образом дискредитировать реформу. А там, авось, и сокращение университетов отменять. Ведь советская система образования воспитала множество людей, которые хотят чтобы не было богатых, вместо того, чтобы не было бедных. А кто там будет считать, сколько денег налогоплательщиков идет на поддержание профанации имени сотен украинских университетов, продолжающих славную традицию советского образования. Кому это интересно. А вот тот факт, что министр хочет получать больше водителя такси вызывает яростное негодование. В конце концов, любой таксист может управлять министерством, и просто чувство долга не дает ему бросить свою работу. И если у кого-то появилось свободное время и он может возглавить министерство, то пусть будет благодарен уже за то, что ему предоставили такую честь.

И да, руководители ВУЗов, которые хотят закрыть, наверняка никогда не жаловались на свою зарплату. Настоящие патриоты. Не то, что некоторые….