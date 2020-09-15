Міський голова з Хмельниччини назвав велику помилку президента Зеленського



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Президент Володимир Зеленський під час робочої поздки до Одеської області Фото: офіційний сайт глави держави

Градоначальник 37-тисячного міста каже, що центральна влада не хоче спілкуватися з місцевим самоврядуванням

Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням зустрітися і довести йому інформацію, яка турбує всіх мерів. Однак глава держави не хоче зустрічатися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав міський голова Славути і керівник Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України Василь Сидор.

«Із самого початку він (президент Володимир Зеленський - «Главком») сприйняв мерів як потенційних конкурентів і ворогів. Це його велика помилка, про яку ми хотіли йому сказати. І по-друге, чому Зеленський уникає зустрічей? Бо є ряд питань, на які, ймовірно, він не зможе дати відповідей», - вважає міський голова Славути.

Мер додав, що подібний чином поводить себе і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім цього, Василь Сидор розкритикував виборчу партизації, назвавши її кроком назад.

Як повідомляв «Главком», мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського. Позов спричинений тим, що президент назвав Бондаренка «бандитом».

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