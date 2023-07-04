Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня

Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність

У західних та в північно-східних областях вдень місцями буде короткочасний дощ з грозою

Сьогодні, 4 липня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише у західних та в північно-східних областях вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У південно-східних та північно-західних регіонах буде сухо. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с..

Температура становитиме вночі 13-18°тепла, на півдні країни до 22°тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26-31°, у західних областях температура коливатиметься 22-27°тепла. На високогір'ї Карпат очікується +вночі 8-13°тепла, а вдень близько 20° тепла.

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На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря в області вночі становитиме +13-18°, а вдень підніметься до +26-31°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла, а вдень - 28-30° вище нуля. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.