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4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня – День національної поліції України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не рекомендується обдурювати своїх близьких

4 липня відзначається День судового експерта в Україні, День національної поліції України та День музики в стилі кантрі. Віряни вшановують пам'ять мученика Іуліана.

День судового експерта в Україні

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято святкують ті, хто стоїть на захисті фактів та справедливості. День з’явився у календарі офіційних професійних свят згідно наказу президента Віктора Ющенка від 10.06.2009 року. Ініційоване святкування було Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін’юсті. При прийнятті рішення про запровадження нового свята президент керувався тим, що судово-експертна діяльність відіграє дуже важливу роль у питаннях захисту прав громадян та у забезпеченні справедливого суддівства. 

Заснування свята є своєрідною даниною поваги зі сторони української влади до судових експертів країни за їх відповідальну, важку та дуже емоційну працю. На даний час в Україні пройшли атестацію та успішно працюють близько 6 тис. таких спеціалістів (1,4 тис. з них державні). Професія судового експерта дуже важлива, адже саме за його допомогою відбувається правосуддя не на здогадках, а на фактах та доказах. Завдяки цим спеціалістам виправдовують невинних та наказують винних у злочинах. Від точності та об’єктивності експертиз залежить хід розслідування злочину.

День національної поліції України

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Кожен рік 4-го липня співробітники всіх підрозділів та відділів Національної поліції відзначають своє професійне свято, тому для них влаштовуються урочисті заходи – зібрання, на яких безпосереднє керівництво й представники місцевої влади нагороджують кращих поліцейських почесними грамотами та іншими відзнаками. Тож цього дня слід обов’язково привітати своїх друзів і знайомих, які працюють в Національній поліції, і побажати їм якісних реформ, професійного зростання та поваги від громадян України.

В святковий день нам варто згадати про позитивний досвід спілкування з представниками української поліції і поділитися цими історіями в соціальних мережах, висловивши таким чином свою вдячність та підтримку.

Цей день є нагодою для всіх громадян згадати про ту роль, яку відіграє поліція в нашій країні. Адже правовою державою є тільки та, яка здатна надати безпеку своїм громадянам при реалізації ними своїх прав і свобод.

День музики в стилі кантрі

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

4 липня традиційно святкують День музики у стилі кантрі. Цей жанр зародився у 1920-х роках на південному сході США, в Атланті, штаті Джорджія. Кантрі представляє собою прості гармонійні мотиви, які супроводжуються музикальними інструментами – гітарою, скрипкою, банджо та гармонікою. 

Святкувати День кантрі-музики почали у 1950 році, коли Асоціація ді-джеїв музики кантрі ініціювала відзначення цього дня на честь Джеймса Чарльза Роджерса – співака та автора пісень. Багатьом він відомий як Джиммі Роджерс – «батько музики кантрі».

Яке сьогодні релігійне свято

4 липня в церковному календарі – день пам’яті мученика Іуліана.

Він був сином сенатора, який сповідував язичництво. Мати його ж була християнкою. Батько рано помер і мати переїхала до іншого міста, де виховувала Іуліана в християнських традиціях. В день повноліття юнака схопили противники православ'я і доправили до імператора.

 Язичники спробували все, але так і не домоглися від нього відмови від Христа. Цілий рік водили Іуліана по місту, піддаючи знущанням, а потім кинули до в'язниці. Весь цей час мати слідувала за ним і молилася. Імператор схопив також і її. Жінку намагалися вмовити відмовитися від віри, але вона не захотіла. За це їй відрубали ступні. Іуліана ж зв'язали, посадили у мішок, всипали туди піску і кинули змій. Мішок зав'язали і кинули в море.

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Що не можна робити цього дня

  • Не рубайте липові дерева і не обривайте цвіт липи.
  • Заборонено обдурювати своїх близьких.
  • Не уникайте домашньої роботи.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: не просихає нічна роса – до дощу;
  • Вранці латаття майже не піднімається над водою – після обіду піде дощ;
  • Протяжно гримить грім – негода буде затяжною;
  • Листя папороті закручується донизу – буде погода ясною;
  • Стягуються хмари – чекайте на негоду;
  • Каміння почало мокріти – будуть опади.

Пам’ятні події 4 липня

1630 рік – Тарас Трясило під Переяславом розгромлює поляків на чолі з Конецпольським;
1776 рік – ухвалюють Декларацію незалежності США;
1631 рік – у Парижі відкривають перше у світі агентство зайнятості;
1865 рік – вийшло перше видання книжки Льюїса Керрола «Аліса у Дивокраї»;
1917 рік – виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;
1941 рік – убивство польських професорів німцями у Львові.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анастасія.

Теги: розслідування поліція правосуддя традиції свято

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