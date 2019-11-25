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    Митники не пустили в Україну 20 тонн російської картоплі

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    Митники не пустили в Україну 20 тонн російської картоплі

    Вантаж із картоплею прибув з Російської Федерації без фітосанітарного сертифікату

    На митному посту «Харків – центральний» в Україну не пустили 20 тонн картоплі, яка прибула з Російської Федерації без фітосанітарного сертифікату.

    Про це 25 листопада повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області.

    «На митному посту «Харків – центральний» при проведенні  фітосанітарного контролю імпортного вантажу з об’єктами регулювання було затримано об’єкти регулювання картопля свіжа (0701) – у кількості 20,86 тонн,  які прибули з Російської Федерації  без фітосанітарного сертифікату , чим порушено вимоги Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 12 «Вказівки щодо фітосанітарних сертифікатів», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що до затриманого вантажу було застосовано розширений фітосанітарний контроль. На підставі виявленого порушення складено нотифікацію.

    Нагадаємо, цього тижня ціни на картоплю в Україні знову знизилися, повідомили аналітики проекту EastFruit. Пропозиція даної продукції як і раніше залишалася надмірною, а попит – невисоким.

    Харків Росія торгівля їжа
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