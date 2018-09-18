Міжнародна слідча група прокоментувала заяву РФ про нові «докази» у справі МН17



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Уламки малайзійського «Боїнга»

У слідчій групі нагадали, що раніше РФ уже надавала брехливі дані

Міжнародна слідча група (Joint International Team, JIT) із розслідування катастрофи малайзійського авіарейсу МН17, збитого над Донбасом у 2014 році, зажадала побачити нові «докази» росіян щодо причин трагедії.

Про це йдеться у заяві Міжнародної слідчої групи.

«JIT буде уважно вивчати інформацію, представлену Росією, як тільки РФ надасть JIT відповідні документи. Про це вже запитували у травні 2018 року і це є обов'язковим відповідно до резолюції 2166 Ради безпеки ООН. На сьогодні JIT ретельно проаналізувала всю інформацію, надану РФ і взяла це до уваги під час розслідування», - заявили слідчі.

Крім того, у JIT нагадали, що раніше РФ уже надавала брехливі дані, та наголосили, що неодноразово зверталися з проханням надати слідству всю наявну інформацію.

«Раніше було показано, що інформація, надана публічно міністерством оборони РФ і надана JIT за кількома пунктами - у тому числі про нібито присутність реактивного винищувача поблизу MH17 на радарних зображеннях, - представлена на прес-конференції в липні 2014 року, насправді була невірною. JIT взяла до відома інформацію, вперше представлену сьогодні російською владою. Вже у 2014 році JIT звернулася до РФ із проханням надати всю відповідну інформацію. У травні 2018 року JIT спеціально запросила інформацію про номери на кількох знайдених компонентах ракети. JIT не отримала істотної відповіді від РФ на це питання і на різні інші прохання про надання правової допомоги з 2016/2017/2018 рр. У серпні 2018 року РФ повідомила, що JIT не повинна подавати додаткові запити на отримання відповідних доказів», - зазначають слідчі.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ провело пресс-конференцію, на якій повідомило про те, що ракету, якою збили авіалайнер рейсу МН17, в грудні 1986 року нібито передали до військову частину 20152, а саме до зенітно-ракетної бригади в Тернопільській області Української СРСР. Про це заявив начальник головного ракетно-артилерійського управління Міністерстві оборони РФ генерал-лейтенант Микола Паршин.

В Україні заяву назвали черговим невдалим фейком Кремля.

Також російський авіаексперт Вадим Лукашевич заявив, що Росія не надала доказів передачі Україні ракети, якою збили рейс МН17.

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