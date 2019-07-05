Міжнародний валютний фонд може продовжити переговори з Україною у вересні



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Це може відбутися після позачергових виборів Верховної Ради і можливого призначення нового складу Кабінету Міністрів

Міжнародний валютний фонд має намір продовжити переговори щодо співпраці з Україною у другій половині вересня - після позачергових виборів Верховної Ради і можливого призначення нового складу Кабінету Міністрів. Про це повідомило джерело, знайоме з результатами останніх переговорів представників України і МВФ.

«Якщо говорити про відновлення переговорів, то за останніми даними місію (МВФ) в Києві можна чекати в другій половині вересня, після проведення виборів (в кінці липня)», - сказав він.

В кінці травня поточного року місія МВФ покинула Україну і заявила, що готова повернутися після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Як повідомлялось, місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскі зазначив, що Європейський Союз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу у розмірі 500 млн євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, щойно відповідні вимоги для їхнього отримання будуть виконані українською стороною.

Президент України запевнив, що наша держава дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями. У цьому зв’язку європейську сторону було повідомлено про результати зустрічі Глави держави з представниками Міжнародного валютного фонду, під час якої було досягнуто розуміння щодо подальших кроків у співпраці з фондом.