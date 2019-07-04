ДТЕК не є монополістом на ринку – голова АМКУ



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З 1 липня почав працювати новий ринок електроенергії і ціну на електроенергію вже встановлює не держава, а самі виробники і в перспективі є передумови для зниження ціни на електроенергію, - голова АМКУ

Для визнання «Енергоатома» і ДТЕК монополістами не вистачає головної умови - можливості цих суб'єктів особисто встановлювати умови продажу товару і його ціну, - Терентьєв

Компанії ДТЕК і «Енергоатом» не є монополістами на ринку генерації електроенергії. Про це заявив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв в інтерв'ю Delo.ua.

«Ще в 2016 році АМКУ констатував наявність структурних ознак монополії на ринку генерації електроенергії у «Енергоатома» і ДТЕК. Але для визнання їх монополістами цього недостатньо, тому що не вистачає головної умови - можливості цих суб'єктів особисто встановлювати умови продажу товару і його ціну. Сьогодні це регулюється державою. Тому під час відомої справи про монополізм ДТЕК ми так і сказали - доказів можливості використовувати свою ринкову владу у них немає», - заявив Терентьєв.

Голова АМКУ також зазначив, що з 1 липня почав працювати новий ринок електроенергії і ціну на електроенергію вже встановлює не держава, а самі виробники і в перспективі є передумови для зниження ціни на електроенергію.

«Якщо на ринку є конкуренція, тобто, виробники будуть боротися за покупця, то ми можемо розраховувати на те, що ціна не буде штучно завищуватися, а в довгостроковій перспективі, можливо, навіть знизиться. І передумови для цього є - перш за все, в обсягах виробленої енергії та можливості збільшити ці обсяги вдвічі», - вважає Терентьєв.

На думку голови АМКУ, головне завдання його відомства - забезпечити, щоб в новій моделі ринку ціна на електроенергію встановлювалася в результаті боротьби виробника за споживача, а не диктату ціни великими компаніями.

«Олігопольний ринок може розвиватися тільки за двома сценаріями - змова між найбільшими гравцями або жорстка конкуренція між ними. Заради створення правил гри для руху за другим сценарієм, конкурентного, Комітет системно працює останні чотири роки. Тобто, наше завдання - змусити їх («Енергоатом» та ДТЕК, - ред.) конкурувати, як між собою, так і з іншими учасниками ринку і імпортом», - зазначив Терентьєв.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України «Про ринок електроенергії». Відповідно до Закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Запуск ринку електроенергії є зобов'язанням України щодо імплементації норм Третього енергопакету ЄС, а також умовою співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро в поточному році.