Заборона виїзду чиновникам за кордон. Прикордонна служба зробила уточнення

У Держприкордонслужбі розповіли, як тепер чиновники будуть виїжджати за кордон

Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби

Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження вже діє, вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

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Демченко наголосив, що постанова № 69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і вже діє. Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Українські чиновники для виїзду за межі країни тепер повинні за три дні до цього подавати відповідні звернення до адміністрації Державної прикордонної служби.

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«Уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації Державної прикордонної служби список тих осіб, які зазначені в постанові», – повідомив Демченко.

Адміністрація ДПСУ забезпечить наявність цих списків у своїх інспекторів на кордоні.

Визначено також перелік винятків для перетину кордону цими особами:

жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Демченко наголосив, що ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.

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Окремо речник Держприкордонслужби наголосив, що питання контролю покладається не лише на ДПСУ та її інспекторів безпосередньо на кордоні, це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови уряду та їхніх керівників, які видають своїм підлеглим відпустку, чи посилають у службове відрядження.

У коментарі УП, речник ДПСУ зазначив, що нинішні норми стосуються і осіб, визнаних непридатними до військової служби, які перебувають на держслужбі.

«Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців», - підкреслив Демченко.

Нагадаємо, 26 січня в Україні розгорівся скандал довкола мандрівки народного депутата Миколи Тищенко до Таїланду. Посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом «Слуги народу». Пізніше Давид Арахамія повідомив про те, що в «Слуга народу» ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії.