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Заборона виїзду чиновникам за кордон. Прикордонна служба зробила уточнення

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Заборона виїзду чиновникам за кордон. Прикордонна служба зробила уточнення
У Держприкордонслужбі розповіли, як тепер чиновники будуть виїжджати за кордон
фото з відкритих джерел

Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби

Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження вже діє, вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Демченко наголосив, що постанова № 69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і вже діє. Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Українські чиновники для виїзду за межі країни тепер повинні за три дні до цього подавати відповідні звернення до адміністрації Державної прикордонної служби.

«Уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації Державної прикордонної служби список тих осіб, які зазначені в постанові», – повідомив Демченко.

Адміністрація ДПСУ забезпечить наявність цих списків у своїх інспекторів на кордоні.

Визначено також перелік винятків для перетину кордону цими особами:

  • жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;
  • для лікування за кордоном;
  • на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Демченко наголосив, що ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.

Окремо речник Держприкордонслужби наголосив, що питання контролю покладається не лише на ДПСУ та її інспекторів безпосередньо на кордоні, це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови уряду та їхніх керівників, які видають своїм підлеглим відпустку, чи посилають у службове відрядження.

У коментарі УП, речник ДПСУ зазначив, що нинішні норми стосуються і осіб, визнаних непридатними до військової служби, які перебувають на держслужбі.

«Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців», - підкреслив Демченко.

Нагадаємо, 26 січня в Україні розгорівся скандал довкола мандрівки народного депутата Миколи Тищенко до Таїланду. Посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом «Слуги народу». Пізніше Давид Арахамія повідомив про те, що в «Слуга народу» ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії.

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Теги: Андрій Демченко кордон самоврядування скандал посольство прокурор партії

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