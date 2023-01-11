Чи ловитимуть військовозобов’язаних українців за кордоном? Юрист пояснив, що таке консульський облік

Консульські обліковуватимуть військовозобов’язаних і мають «сприяти їхньому поверненню в Україну»

Постанови про покарання військовозобов’язаних виносять керівники територіальних військкоматів, які перебувають в Україні і за кордон не виїжджають. Отже тих військовозобов’язаних, хто перебуває за кордоном, не можуть притягнути до відповідальності, як мінімум, поки вонине не приїдуть в Україну. Про це у коментарі «Главкому» сказав адвокат Дмитро Бузанов.

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Відповідно до нової постанови Кабміну, тепер військовозобов’язані українці за кордоном обов'язково мають стати на консульський облік, почснив юрист.

«Але тут слід зауважити, що покарання за невиконання цієї норми не прописане у постанові (потенційно це може бути адміністративна відповідальність). Хоч це й малоймовірно, оскільки є щонайменше одне «але»: постанови про покарання військовозобов’язаних виносять керівники територіальних військкоматів, які перебувають в Україні і за кордон не виїжджають. Тобто вас не можуть притягнути до відповідальності, як мінімум, поки ви не приїдете в Україну», – додав він.

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До того ж, прибуття в Україну військовозобов’язаних, які не стали на облік за кордоном, навряд чи будуть покарані, адже постанова не передбачає ніякого покарання за те, що людина не стала на консульський облік, уточнив Бузанов.

«До того ж, стаючи на облік треба проходити медичний огляд. А як це все має функціювати – не у консульстві ж його облаштують? Цей пункт у постанові недороблений і щоби він працював, потрібно вносити зміни у законодавство у плані повноважень консульств – як мінімум, щоб вони могли розшукувати українців, які не стали на облік», – пояснює адвокат.

І додає: ця вимога наразі працюватиме лише у випадку із добровольцями.

«Щоби «загнати» у консульство усіх військовозобов’язаних, треба було домовлятися з іншими країнами, щоби для отримання там освіти чи роботи, вони вимагали від українця і довідку про те, що він став на консульський облік», – підсумував юрист.

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До слова, місцева влада муситиме сповіщати військовозобов’язаних про те, що вони повинні з’явитися у військкомат. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть обліковувати дані військовозобов’язаних і обмінюватися ними із соціальними центрами комплектування, пояснюють юристи.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну, у «Дії» має з'явитися електронний військовий квиток. Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію».

У той же час вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Повістка з’явитися у віськомат може вручитися людині будь-де, законодавство чітко не регламентує точного місця. Про це заявив керівник КМВА Сергій Попко.