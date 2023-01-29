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Кабмін заборонив жінкам виїзд за кордон: перелік професій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кабмін заборонив жінкам виїзд за кордон: перелік професій
Депутатами місцевих рад є 15 тисяч жінок, їх теж додали до переліку і заборонили виїзд
фото з відкритих джерел

Ідеться про жінок держслужбовців і депутаток рад всіх рівнів

Уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час воєнного стану. Якщо раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців, то тепер під заборону потрапили і певні категорії цивільних жінок.

Ідеться про жінок держслужбовців і депутаток рад всіх рівнів. Про це зазначено у постанові Кабміну від 27 січня.

Чоловіки-чиновники та депутати молодші 60 років і так не мали права виїзду як військовозобов'язані. Тепер же і старші 60 років депутати та чиновники виїхати не зможуть.

Тепер під заборону потрапили і жінки, і чоловіки. BBC наводить повний перелік посад, де чоловіки і жінки повинні отримати дозвіл при перетині кордону:

  • члени кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,
  • керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,
  • керівник офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,
  • голова СБУ, його перший заступник та заступники,
  • голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,
  • секретар РНБО, його перший заступник та заступники,
  • голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,
  • постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,
  • судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники,
  • депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Ці люди мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

Показово, що депутатами місцевих рад є 15 тисяч жінок, понад 9 з яких є депутатками сільських рад. Їх теж додали до переліку і заборонили виїзд.

Окрім того, як вказують експерти, постанова уряду заборонила виїзд з країни і старшим чоловікам – чиновникам та депутатам, які мають понад 60 років і вже не є військовозобов'язаними.

Які є винятки для держслужбовців

При цьому держпосадовці можуть виїжджати за кордон, якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю дитини/дітей до 18 років, якщо вони їдуть відвідати дітей. Або для супроводження дітей для виїзду за межі України. Для цього треба мати відповідні документи.

Також держслужбовців можуть випускати за кордон для лікування за наявності документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України, та листа від МОЗ з переліком осіб, яких лікарні за кордоном можуть прийняти для лікування.

Також дозвіл на виїзд може дати голова Державної прикордонної служби у разі смерті за кордоном когось з родини.

Поки що залишається незрозумілим питання зі створенням бази зі списками всіх держслужбовців та депутатів всіх рівнів. Адже йдеться про десятки тисяч людей.

Проте кабмін вже доручив всім органам влади подати у держприкордонну службу списки осіб держслужбовців – із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, займаної посади.

Нагадаємо, 26 січня в Україні розгорівся скандал довкола мандрівки народного депутата Миколи Тищенко до Таїланду. Посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом «Слуги народу». Пізніше Давид Арахамія повідомив про те, що в «Слуга народу» ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії.

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Теги: правила телебачення партії прокурор документи посольство скандал самоврядування кордон Давид Арахамія Кабмін

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