На Закарпатті з 1 червня послаблять карантин: що почне працювати
У регіоні відновлять спортивні заходи, роботу транспорту і готелів
У Закарпатській області з 1 червня послаблять карантинні обмеження. Так, у регіоні відновлять спортивні заходи, роботу транспорту і готелів.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
За словами закарпатського губернатора, обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин з 1 червня, оскільки показник нових випадків коронавірусу Соvid-19 знизився до необхідного рівня.
«Кількість нових випадків Соvid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення в області становить 11,48 (при заявленому показнику не більше 12 осіб на 100 тисяч населення)», – зазначив Петров.
Відтак, з 1 червня в області дозволять:
• Регулярні/нерегулярні рейси міжміського, міжобласного та міжнародного значення.
• Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 50 осіб.
• Проведення релігійних заходів, за участю не більше 1 людини на 10 квадратних метрів площі.
• Діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон).
• Роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників понад 10 осіб).
• Відвідування занять у групах не більше 10 осіб у навчальних закладах.
Очільник ОДА наголосив, що ослаблення протиепідемічних заходів не застосовуватиметься «на території карантинних зон, які встановлюються на території області».
Жителі області повинні продовжувати: носити маски; дотримуватися соціальної дистанції; проводити дезінфекцію.
«Також розглядається можливість за сприятливої ситуації, розпочати роботу дитсадків із 8 червня», – підсумував Петров.
Як повідомлялось, станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.