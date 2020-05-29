На Закарпатті з 1 червня послаблять карантин: що почне працювати



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МОЗ дозволив Закарпаттю помʼякшити карантин

У регіоні відновлять спортивні заходи, роботу транспорту і готелів

У Закарпатській області з 1 червня послаблять карантинні обмеження. Так, у регіоні відновлять спортивні заходи, роботу транспорту і готелів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За словами закарпатського губернатора, обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин з 1 червня, оскільки показник нових випадків коронавірусу Соvid-19 знизився до необхідного рівня.

«Кількість нових випадків Соvid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення в області становить 11,48 (при заявленому показнику не більше 12 осіб на 100 тисяч населення)», – зазначив Петров.

Відтак, з 1 червня в області дозволять:

• Регулярні/нерегулярні рейси міжміського, міжобласного та міжнародного значення.

• Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 50 осіб.

• Проведення релігійних заходів, за участю не більше 1 людини на 10 квадратних метрів площі.

• Діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон).

• Роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників понад 10 осіб).

• Відвідування занять у групах не більше 10 осіб у навчальних закладах.

Очільник ОДА наголосив, що ослаблення протиепідемічних заходів не застосовуватиметься «на території карантинних зон, які встановлюються на території області».

Жителі області повинні продовжувати: носити маски; дотримуватися соціальної дистанції; проводити дезінфекцію.

«Також розглядається можливість за сприятливої ситуації, розпочати роботу дитсадків із 8 червня», – підсумував Петров.

Як повідомлялось, станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.