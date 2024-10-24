Із самого ранку небо закриють хмари: прогноз погоди на 24 жовтня

Вдень прогнозується до +11…+13 °C

Сьогодні,24 жовтня, погода у Києві та області очікується прохолодною. Стовпчики термометрів піднімуться максимум до +14 °С. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається. На більшій частині регіону пануватиме північно-західний вітер, швидкість якого коливатиметься в межах 5-10 м/с.

За даними Sinoptyk ясною погодою 24 жовтня не порадує.

Температура повітря вночі варіюватиметься від +1 °C до +6 °C, а вдень очікується потепління до +9…+14 °C. У столиці ситуація буде дещо теплішою: вночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +4…+6 °C, а вдень прогнозується +11…+13 °C.