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СБУ прокоментувала перспективу запровадження санкцій до олігарха-втікача Геннадія Боголюбова

Христина Жиренко
glavcom.ua
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СБУ прокоментувала перспективу запровадження санкцій до олігарха-втікача Геннадія Боголюбова
Геннадій Боголюбов
фото: Forbes

Служба безпеки України повідомила, що взяла до відома інформацію про начебто сплату Боголюбовим податків в Росії та шукає факти її підтвердження 

Служба безпеки України відреагувала на інформацію про сплату податків в росії двома компаніями ТОВ «Южгазэнерджи» та ТОВ «Кейтеринг – Юг», які належали Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському.

Обидві раніше входи до групи компаній JKX Oil & Gas Limited, яка зараз має британську реєстрацію.

Водночас ТОВ «Южгазэнерджи» та ТОВ «Кейтеринг – Юг» були нещодавно націоналізовані росіянами. Тим часом тільки у 2022 році компанія «Южгазэнерджи» сплатила понад 400 мільйонів рублів податків та зборів до бюджету РФ.

»Загалом, за кілька років, бізнес-структури, пов'язані з українськими олігархами, перерахували мільйони доларів російській державі», – йшлося в розслідуванні РБК– Україна.

У СБУ, реагуючи на опубліковані дані, заявили, що вони будуть враховані в ході здійснення оперативно-службової діяльності Служби безпеки.

»Викладену інформацію враховано в ході здійснення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України та у разі отримання фактичних даних щодо вчинення правопорушень віднесених до компетенції СБ України, буде вжито відповідних заходів правового реагування», – повідомила спецслужба на порталі «Доступ до правди» у відповідь на запит стосовно перспектив запровадження антиросійсбких санкцій проти Боголюбова та Коломойського. 

До компетенції СБУ належить право ініціювання запровадження антиросійських санкцій до осіб, що можуть бути причетні до фінансування країни-агресора.

Нагадаємо, за даними слідства СБУ, Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, й через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн.

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Теги: бізнес фінансування Україна Геннадій Боголюбов СБУ

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