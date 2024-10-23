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Україна готова обговорювати коригування формули миру: Єрмак повідомив, за яких умов

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна готова обговорювати коригування формули миру: Єрмак повідомив, за яких умов
Андрій Єрмак розповів про українську формулу миру
фото з відкритих джерел

Єрмак: Ми готові обговорювати всі варіанти коригування нашої пропозиції

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна готова обговорювати варіанти коригування формули миру. Однак за умови, що вони відповідатимуть міжнародному праву та підтримуватимуть територіальну цілісність. Про це він написав у колонці для Hufvudstadsbladet.

Андрій Єрмак наголосив, що формула миру визначає ключові принципи для встановлення миру в Україні.

«Ми готові обговорювати всі варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідатимуть міжнародному праву та підтримуватимуть територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет. Україна, як жертва агресії, не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, її праву на самовизначення або людській гідності українського народу», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Також президент Володимир Зеленський розповів, що після представлення країнам-партнерам Плану перемоги українські дипломати працюють разом із американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів Плану, або взагалі посилення українських військових.

До слова, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України.

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Теги: росія війна Україна Андрій Єрмак Офіс президента

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