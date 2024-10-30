В Ужгороді Зеленський відвідав військових, які проходять реабілітацію (фото)
Сьогодні, 30 жовтня, в Ужгороді президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових, які проходять реабілітацію, та відзначив їх держнагородами. Про це очільник України повідомив в Telegram.
«Завжди честь – зустрітися з нашими захисниками. В Ужгороді відвідав наших воїнів, які проходять реабілітацію після поранень, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами», – йдеться у повідомленні.
Зеленський також подякував захисникам: «Дякую від усіх наших людей – від усієї України – за все, що ви робите, щоб захистити Україну».
Раніше президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України.
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