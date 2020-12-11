Крижаний апокаліпсис у Києві: вулиці перетворилися на каток (відео)

На тротуарах і дорогах Києва ожеледиця

Рух тротуарами серйозно ускладнено через ожеледицю

У четвер, 10 грудня, в Києві у другій половині дня погіршилися погодні умови. Через льодяний дощ на дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця.

Хоча дорожники продовжують обробляти вулиці протиожеледними матеріалами, сьогодні вранці по тротуарах складно йти. Зокрема, як повідомляє кореспондент «Главкома», на вулиці Прорізній пішоходи йдуть про проїжджій частині, оскільки тротуар покритий льодом.

Користувачі соцмережі діляться відео, відзнятими на столичних вулицях.

Так, на паркувальному майданчику ТЦ LavinaMall через ожеледицю «дрифтувала» маршрутка.

Згодом маршрутка зіткнулася з автомобілем, який теж заносило на парковці.

На АЗС «Marshal», що одразу після Житомирського КП, водій Lada ледь не зніс колонку. Автомобіль зупинила бетонна напівсфера.

Креативна молодь у Києві почала взувати ковзанки і каталася прямо на тротуарах.

На Андріївському узвозі на вкритих льодом тротуарах і дорозі неможливо було піднятися вгору, а вниз люди просто з’їжджали.

Тим часом, комунальна корпорація «Київавтодор» звітує про боротьбу з ожеледицею. На вулицях Києва працює 341 одиниця техніки та 50 бригад з ручного прибирання.

10 грудня через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.