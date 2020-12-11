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    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)

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    Бригади з ручного прибирання посипають тротуари протиожеледними матеріалами - Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Бригади з ручного прибирання посипають тротуари протиожеледними матеріалами
    Фото: Київавтодор

    На дорогах працюють 340 одиниць спецтехніки і бригади з ручного прибирання

    У Києві продовжується боротьба з ожеледицею, вулиці і штучні споруди обробляють протиожеледними матеріалами.

    Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Працює 341 одиниця техніки та 50 бригад з ручного прибирання.

    Для обробки доріг і тротуарів використовується сіль та піскосоляна суміш. Особлива увага приділяється зупинкам громадського транспорту, сходам та спускам у підземні переходи.

    Малогабаритна техніка працює на тротуарах - це дає змогу оперативно обробляти протиожеледними матеріалами великі ділянки пішохідних зон.

    Всі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі.

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    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
    Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)

    Як відомо, вчора у Києві та області у другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця

    Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор
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