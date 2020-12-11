Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)

На дорогах працюють 340 одиниць спецтехніки і бригади з ручного прибирання

У Києві продовжується боротьба з ожеледицею, вулиці і штучні споруди обробляють протиожеледними матеріалами.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Працює 341 одиниця техніки та 50 бригад з ручного прибирання.

Для обробки доріг і тротуарів використовується сіль та піскосоляна суміш. Особлива увага приділяється зупинкам громадського транспорту, сходам та спускам у підземні переходи.

Малогабаритна техніка працює на тротуарах - це дає змогу оперативно обробляти протиожеледними матеріалами великі ділянки пішохідних зон.

Всі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі.

Як відомо, вчора у Києві та області у другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця.

Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.