Ожеледиця в Києві: як місто бореться з небезпечним явищем (фото)
На дорогах працюють 340 одиниць спецтехніки і бригади з ручного прибирання
У Києві продовжується боротьба з ожеледицею, вулиці і штучні споруди обробляють протиожеледними матеріалами.
Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Працює 341 одиниця техніки та 50 бригад з ручного прибирання.
Для обробки доріг і тротуарів використовується сіль та піскосоляна суміш. Особлива увага приділяється зупинкам громадського транспорту, сходам та спускам у підземні переходи.
Малогабаритна техніка працює на тротуарах - це дає змогу оперативно обробляти протиожеледними матеріалами великі ділянки пішохідних зон.
Всі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі.
Як відомо, вчора у Києві та області у другій половині дня погіршилися погодні умови, на дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця.
Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.