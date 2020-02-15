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    Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на 15 лютого

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    Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на 15 лютого

    Невеликий мокрий сніг та дощ можливий на Заході та Півночі

    Погода в Україні в суботу, 15 лютого, буде майже такою ж, як і у попередні дні. Мешканцям деяких регіонів варто готуватися до невеликих опадів.

    Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

    Невеликий мокрий сніг та дощ можливий на Заході та Півночі.

    Температура триматиметься майже на таких позначках, як і у попередній день. Трохи потепліє у неділю, 16 лютого.

    «Температура повітря суттєво не зміниться, у суботу +1+5, у неділю +3+8 градусів. На Півдні на кілька градусів тепліше», – пише Діденко.

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    Сильного вітру синоптики не обіцяють.

    У Києві в суботу, 15 лютого, обіцяють невеликий мокрий сніг та дощ. Повітря прогріється до +3 градусів.

    Слід зазначити, що у Гідрометцентрі радять українцям не довіряти довгостроковим прогнозам погоди.

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