Молдова не визнає «вибори» в анексованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РФ влаштувала 8 вересня так звані вибори на окупованих територіях

Сьогодні Україну відвідає глава МЗС Молдови

Республіка Молдова не визнає так звані вибори, які пройшли на території анексованих Росією Криму та Севастополя.

Про це заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, повідомляє власний Укрінформ.

«Республіка Молдова не визнає так звані вибори, організовані у Криму та Севастополі - на територіях, анексованих Росією», - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється також, що Молдова підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Молдови відвідає Україну 9 вересня.

Нагадаємо, у Росії в неділю відбувався єдиний день голосування.

У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.

Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.

Польща також вважає нелегальними так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму.

Не визнає вибори в анексованому Криму і Естонія.