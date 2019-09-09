Молдова не визнає «вибори» в анексованому Криму
Сьогодні Україну відвідає глава МЗС Молдови
Республіка Молдова не визнає так звані вибори, які пройшли на території анексованих Росією Криму та Севастополя.
Про це заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, повідомляє власний Укрінформ.
«Республіка Молдова не визнає так звані вибори, організовані у Криму та Севастополі - на територіях, анексованих Росією», - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється також, що Молдова підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Зазначимо, що міністр закордонних справ Молдови відвідає Україну 9 вересня.
Нагадаємо, у Росії в неділю відбувався єдиний день голосування.
У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.
Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.
Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.
Польща також вважає нелегальними так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму.
Не визнає вибори в анексованому Криму і Естонія.