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    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами

    Брехня росіян шокує весь світ - «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    Брехня росіян шокує весь світ
    фото: generalstaff.ua

    Триває 16 доба відкритої війни росії проти України

    З початку військової агресії, росіяни вперто продовжують стверджувати, що вони атакують виключно військові об'єкти.

    Звичайно, ця пропаганда може подіяти тільки на самих росіян.

    Але Генеральний штаб ЗСУ вирішив збирати фотодокази злочинів путінської орди і викладати у вільний доступ на своїй сторінці.

    На світлинах видно знищені об'єкти МИРНОЇ інфраструктуру, за що окупантам ще доведеться відповідати на майбутньому судовому процесі.

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    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами
    фото: generalstaff.ua

    Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

    Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.

    Теги: окупанти війна обстріл злочин #stoprussia
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    «Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами