«Військові об'єкти»? Російську брехню знищили фотодоказами

Триває 16 доба відкритої війни росії проти України

З початку військової агресії, росіяни вперто продовжують стверджувати, що вони атакують виключно військові об'єкти.

Звичайно, ця пропаганда може подіяти тільки на самих росіян.

Але Генеральний штаб ЗСУ вирішив збирати фотодокази злочинів путінської орди і викладати у вільний доступ на своїй сторінці.

На світлинах видно знищені об'єкти МИРНОЇ інфраструктуру, за що окупантам ще доведеться відповідати на майбутньому судовому процесі.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.