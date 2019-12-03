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    Мороз і снігопади: прогноз погоди на 3 грудня

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    Мороз і снігопади: прогноз погоди на 3 грудня

    Вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

    3 грудня в Києві хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень -1...+1 градус.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, подекуди хуртовина. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси. У Карпатах вночі сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -5...-10 градусів, вдень -5...-10 градусів.

    На півночі України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

    У центрі України хмарно, вночі помірний сніг, місцями сильний сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.На сході України хмарно, вночі сніг, вдень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, подекуди заметіль, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

    На півдні України хмарно, вночі мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Криму хмарно, вночі мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Ялті вночі мокрий сніг, вдень дощ. Температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

    прогноз погоди снігопад повітря вітер дощ
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