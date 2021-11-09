Відчуємо наближення зими: якою буде погода 9 листопада

Сьогодні буде похмура погода, подекуди з опадами

У вівторок в Україні очікують мокрий сніг

Погода в Україні у вівторок, 9 листопада, буде прохолодною. І хоча мінусів ще не прогнозують, в деяких регіонах можливий мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.

У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів, а подекуди буде і до +4 градусів.

У західних областях хмарно, але опади там малоймовірні. Повітря прогріється до +5...+7 градусів вдень та +2...+4 градусів вночі. На сході буде трохи тепліше – до +7...+9 градусів. Але там синоптики прогнозують тривалі дощі та навіть зливи.

Частина північних та північно-східних областей також будуть у полоні негоди. Там очікують мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Південні регіони також заливатимуть дощі.

Щоправда, там буде дещо тепліше – до +9...+11 градусів.

Ввечері у Києві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря складатиме +9...+11 градусів.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач.

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