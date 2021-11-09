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    Відчуємо наближення зими: якою буде погода 9 листопада

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    Сьогодні буде похмура погода, подекуди з опадами - Відчуємо наближення зими: якою буде погода 9 листопада
    Сьогодні буде похмура погода, подекуди з опадами
    Фото: glavcom.ua

    У вівторок в Україні очікують мокрий сніг

    Погода в Україні у вівторок, 9 листопада, буде прохолодною. І хоча мінусів ще не прогнозують, в деяких регіонах можливий мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.

    У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів, а подекуди буде і до +4 градусів.

    У західних областях хмарно, але опади там малоймовірні. Повітря прогріється до +5...+7 градусів вдень та +2...+4 градусів вночі. На сході буде трохи тепліше – до +7...+9 градусів. Але там синоптики прогнозують тривалі дощі та навіть зливи.

    Частина північних та північно-східних областей також будуть у полоні негоди. Там очікують мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Південні регіони також заливатимуть дощі.

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    Щоправда, там буде дещо тепліше – до +9...+11 градусів.

    Ввечері у Києві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря складатиме +9...+11 градусів.

    Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Відчуємо наближення зими: якою буде погода 9 листопада