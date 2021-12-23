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    Мороз і сонце: прогноз погоди на 23 грудня

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    У четвер прогнозують сильні &laquo;мінусові&raquo; температури - Мороз і сонце: прогноз погоди на 23 грудня
    У четвер прогнозують сильні «мінусові» температури
    фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Сьогодні в Україні буде до -16°С

    Погода в Україні 23 грудня буде сонячною та морозною. Опадів не передбачається. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Вітер буде північно-західним, його швидкість і вдень, і вночі сягатиме 5-10 м/с.

    Температура повітря вдень переважно становитиме -7…-9°С, уночі – -12…-14°С.

    Найбільш холодним регіоном на півночі України в середу стане Сумська область. Температура повітря вночі там має опуститися до -16°С.

    На сході України такі ж показники 23 грудня будуть і в Харківській та Луганській областях.

    На заході України має бути трішки тепліше. Удень стовпчики термометрів опустяться до -7°С, уночі – до -12°С.

    У центральних областях буде сонячно, удень -5…-8°С й до -13°С уночі.

    На півдні буде тепліше – удень -2…-4°С і до -8°С уночі.

    У Києві синоптики прогнозують до -9°С удень та до -14°С уночі. У столиці буде сонячно та без опадів.

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    Нагадаємо, жертвами ожеледиці в Києві за два дні стали півтори сотні людей.

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер
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    Мороз і сонце: прогноз погоди на 23 грудня