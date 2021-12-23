Мороз і сонце: прогноз погоди на 23 грудня

Сьогодні в Україні буде до -16°С

Погода в Україні 23 грудня буде сонячною та морозною. Опадів не передбачається. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Вітер буде північно-західним, його швидкість і вдень, і вночі сягатиме 5-10 м/с.

Температура повітря вдень переважно становитиме -7…-9°С, уночі – -12…-14°С.

Найбільш холодним регіоном на півночі України в середу стане Сумська область. Температура повітря вночі там має опуститися до -16°С.

На сході України такі ж показники 23 грудня будуть і в Харківській та Луганській областях.

На заході України має бути трішки тепліше. Удень стовпчики термометрів опустяться до -7°С, уночі – до -12°С.

У центральних областях буде сонячно, удень -5…-8°С й до -13°С уночі.

На півдні буде тепліше – удень -2…-4°С і до -8°С уночі.

У Києві синоптики прогнозують до -9°С удень та до -14°С уночі. У столиці буде сонячно та без опадів.

Нагадаємо, жертвами ожеледиці в Києві за два дні стали півтори сотні людей.