Після Різдва Україна опиниться під владою магнітних бур

У другій половині січня 2022 магнітосфера буде дуже неспокійною

У січні 2022 року обіцяють чотири небезпечні хвилі космічної негоди. Місяць буде неспокійний у геомагнітному плані. Про це пише Главред

Дні магнітних бур у січні 2022 року

11-го і 12-го січня. Перша магнітна буря в січні 2022 очікується . Це будуть слабкі геомагнітні збурення на рівні в три бали. Обережність слід проявити людям, які страждають від хронічних захворювань.

15-18 січня. Друга магнітна буря в січні 2022 року триватиме чотири дні. Тому відчуватиметься вона більш болісно. Її пік припаде на 16 січня, коли сила удару досягне чотирьох балів. Можливі головні болі, почуття тривожності та втоми, проблеми зі сном та психологічним станом. Закінчиться все 18 січня 2022 року. Ця буря не повинна перевищити трьох-чотирьох-бальний поріг. Але від підвищених фізичних навантажень у цей час варто відмовитись. Також варто уважно стежити за своїм емоційним станом.

Із 23 до 26 січня. Третя магнітна буря триватиме три дні. Сила удару не має перевищувати трьох балів.

28-29 січня – остання магнітна буря в січні 2022 повинна накрити планету Очікується, що це буде вже серйозний удар. До того ж він припаде на кінець робочого тижня, коли сили організму вже і так ослаблені. На цьому тижні варто заздалегідь розібратися з усіма важливими справами, що вимагають підвищеної концентрації фізичних і розумових зусиль, а кінець семиденки максимально розвантажити від справ.

Як подбати про себе під час магнітних бур

Найважливіше – налагодити режим сну. Тоді в організму будуть сили на боротьбу з симптомами магнітних атак. Водний баланс – ще одне важливе правило: доросла людина повинна пити від 1,7 до 2,8 літра води протягом дня (в залежності від її ваги). Свіже повітря – організм варто насичувати свіжим киснем якщо не під час прогулянок на природі, то хоча б провітрюючи приміщення. Правильне харчування – відмовтеся від вживання алкоголю та жирних продуктів. Зміцнювати психологічний стан допоможуть позитивні емоції: читайте книги улюблених авторів, дивіться веселі фільми, спілкуйтеся з друзями. А ось будь-які напружені дискусії та з'ясування відносин краще відкласти.

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