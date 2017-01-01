Мосійчук розповів, що його намагалися виманити до Білорусі для викрадення

Нардеп Мосійчук відмовився називати прізвища осіб, які начебто намагалися виманити його з України

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що його намагалися виманити до Білорусі для викрадення. Про це він повідомив у ефірі «112 Україна» «Був момент, коли особисто мене, це вже точно відомо, намагалися виманити на територію Білорусі. Там під виглядом зустрічі насправді готувалося викрадення на замовлення



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Нардеп Ігор Мосійчук

Нардеп Мосійчук відмовився називати прізвища осіб, які начебто намагалися виманити його з України

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що його намагалися виманити до Білорусі для викрадення.

Про це він повідомив у ефірі «112 Україна»

«Був момент, коли особисто мене, це вже точно відомо, намагалися виманити на територію Білорусі. Там під виглядом зустрічі насправді готувалося викрадення на замовлення спецслужб РФ і конкретно Рамзана Кадирова», - сказав він.

На питання, хто намагався виманити, нардеп відповів, що це були громадяни України, але відмовився називати прізвища в інтересах слідства.

За його словами, такі спроби робляться протягом останніх двох років.

Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на виході з телеканалу Еспресо, коли народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук виходив з будівлі, стався направлений вибух.

В СБУ повідомили, що в результаті вибуху загинули дві людини: помер охоронець Мосійчука та перехожий, який проживав у сусідньому під'їзді.

У слідчих є відео з терористом, який привіз мопед з вибухівкою під телеканал Еспресо

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що вибух, в якому був поранений нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, це терористичний акт. Радикали заявляють, що замах на Мосійчука - це справа рук Кадирова.

У прокуратурі назвали всі версії замаху.

У Кремлі назвали «проявом русофобії» звинувачення в причетності до замаху на Мосійчука.

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