Мосійчук розповів, що його намагалися виманити до Білорусі для викрадення
- Вчора, 23:58
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Нардеп Мосійчук відмовився називати прізвища осіб, які начебто намагалися виманити його з України
Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що його намагалися виманити до Білорусі для викрадення.
Про це він повідомив у ефірі «112 Україна»
«Був момент, коли особисто мене, це вже точно відомо, намагалися виманити на територію Білорусі. Там під виглядом зустрічі насправді готувалося викрадення на замовлення спецслужб РФ і конкретно Рамзана Кадирова», - сказав він.
На питання, хто намагався виманити, нардеп відповів, що це були громадяни України, але відмовився називати прізвища в інтересах слідства.
За його словами, такі спроби робляться протягом останніх двох років.
Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на виході з телеканалу Еспресо, коли народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук виходив з будівлі, стався направлений вибух.
В СБУ повідомили, що в результаті вибуху загинули дві людини: помер охоронець Мосійчука та перехожий, який проживав у сусідньому під'їзді.
У слідчих є відео з терористом, який привіз мопед з вибухівкою під телеканал Еспресо
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що вибух, в якому був поранений нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, це терористичний акт. Радикали заявляють, що замах на Мосійчука - це справа рук Кадирова.
У прокуратурі назвали всі версії замаху.
У Кремлі назвали «проявом русофобії» звинувачення в причетності до замаху на Мосійчука.
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