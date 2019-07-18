Мосійчук зробив скандальну заяву: йшов на вибори технічним кандидатом



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Мосійчук заявив, що люди Кононенка хотіли підкупити його

Народний депутат Ігор Мосійчук пояснив, що зняв свою кандидатуру на 94-му окрузі на Київщині, бо він нібито був там кандидатом, аби довести, що соратник Петра Порошенка Ігор Кононенко хоче підкупити його і використати як технічного кандидата.

Про це Мосійчук заявив у відеозверненні.

Він пояснив, що хотів балотуватися на Полтавщині, але там «Радикальна партія» виставила кандидатом людину, яку він поважає.

«На мене вийшли жителі Василькова (Київщина — ред.), яких я добре знаю, і запропонували висунутися на виборах технічним кандидатом Ігоря Кононенка», — розповів депутат.

Він заявив, що його це образило, зокрема тому, що Кононенко нібито причетний до його арешту «за сфабрикованою справою». У підсумку Мосійчук «подумав» і вирішив «зробити все», аби Кононенко не став народним депутатом.

Парламентар розповів, що вийшов на опонента Кононенка Олександра Дубінського — кандидата від «Слуги народу». Саме Дубінського нібито пропонували Мосійчуку «мочити».

«Разом з ним і журналістами телеканалу «1+1» нами було задокументовано ряд зустрічей і пропозицій, які лунали від деяких осіб в бік Ігоря Мосійчука. Я познайомився через тих людей з такою собі Іриною Наконечною, яка обслуговувала виборчу кампанію Кононенка, яка запропонувала мені ряд дій — відвідувати зустрічі за участі Кононенка і ставити йому незручні питання», — сказав Мосійчук.

Він розповів, що зокрема йому пропонували запустити флешмоб проти «1+1» під назвою «вони брешуть».

Мосійчук стверджує, що Наконечна сплатила замість нього внесок у ЦВК як кандидата в депутати.

«Далі вона виходила з рядом пропозицій щодо дій по дискредитації як Дубінського, так і інших кандидатів», — додав він.

Мосійчук стверджує, що після того, як він відмовив, на нього вийшов через месенджер Валентин Манько — «права рука Кононенка», з яким він тричі зустрічався. Депутат заявив, що намагався вийти на тих людей, які б допомогли йому довести факт «злочинної змови» і спробу підкупу.

«На третій зустрічі Валентин Манько в присутності Ірини Наконечної, в присутності своєї охорони і моєї охорони, зробив пропозицію мені, яка звучала так: ми даємо 20 тисяч доларів після того, як ти знімешся з виборів», — стверджує Мосійчук.

Він вважає, що «люди Кононенка» зрозуміли, що він не буде «грати» проти нього, а ще й відбирає в нього голоси.

Мосійчук заявив, що підготував заяви до поліції та Держбюро розслідувань про спроби підкупу його «з боку злочинного угруповання Кононенка-Порошенка».

Наприкінці відео Мосійчук закликав жителів 94-го округа голосувати за Дубінського, бо «лише він може винести з владних кабінетів мародерів», зокрема Кононенка. Водночас він зазначив, що не є прихильником Дубінського або «Слуги народу».

Мосійчук додав, що найближчим часом з однодумцями створить власну партію.

Раніше повідомлялося, що по 94-му округу ЦВК зареєструвала вже 22 кандидатів в народні депутати, чверть з яких можна вважати технічними.

Цей округ, який розташований в Обухові та Василькові, вже став відомим завдяки «клонам» відомих політиків.

Так, там зареєстровано вже три Кононенки. Тільки один із них «справжній» - нардеп Ігор Кононенко, соратник Порошенка. Другий Кононенко – Артур – із Запоріжжя, а третій – Олексій – співробітник компанії ТОВ «Солідарність плюс», назва якої подібна до партії Порошенка.

Нагадаємо, 24 травня Мосійчук повідомив про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка.

Сам Олег Ляшко відреагував на рішення соратника піти з партії колко і агресивно: «Я вітаю це рішення: баба з воза – кобилі легше».

Перед виходом з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук побився з Олегом Ляшком і вдарив його палицею по лобі.