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    Мосійчук знімає свою кандидатуру на виборах: відео

    • Розсилка
    Мосійчук знімає свою кандидатуру на виборах: відео

    Мосійчук пояснив, що і не збирався брати участь у цих виборах

    Народний депутат України і кандидат на дострокових виборах до парламенту на 94-му окрузі Ігор Мосійчук заявив, що знімає свою кандидатуру.

    Про це він повідомив в своєму відеозверненні в середу, 17 липня.

    «Я ухвалив рішення зняти свою кандидатуру на 94-му виборчому окрузі на дострокових виборах народних депутатів України», - заявив він.

    При цьому Мосійчук пояснив, що і не збирався брати участь у цих виборах.

    «Я не збирався брати участь у виборах на 94-му виборчому окрузі. Після того, як я вийшов зі складу Радикальної партії Олега Ляшка через ідеологічні розбіжності, через конфлікт всередині команди, я планував брати участь в дострокових парламентських виборах на своїй рідній Полтавщині. Але через те, що РП виставила на одному з округів людини, яку я дуже поважаю - Гребінківського міського голову Віталія Колесніченко, через те, що я на іншому 148 окрузі займався і готував округ під вибори Ігоря Лінчевського, якого повинна була висувати Радикальна партія, я схвалив рішення не брати участі в дострокових парламентських виборах взагалі», - сказав нардеп.

    Раніше повідомлялося, що по 94-му округу ЦВК зареєструвала вже 22 кандидатів в народні депутати, чверть з яких можна вважати технічними.

    Цей округ, який розташований в Обухові та Василькові, вже став відомим завдяки «клонам» відомих політиків.

    Так, там зареєстровано вже три Кононенки. Тільки один із них «справжній» - нардеп Ігор Кононенко, соратник Порошенка. Другий Кононенко – Артур – із Запоріжжя, а третій – Олексій – співробітник компанії ТОВ «Солідарність плюс», назва якої подібна до партії Порошенка.

    Нагадаємо, 24 травня Мосійчук повідомив про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка.

    Сам Олег Ляшко відреагував на рішення соратника піти з партії колко і агресивно: «Я вітаю це рішення: баба з воза – кобилі легше».

    Перед виходом з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук побився з Олегом Ляшком і вдарив його палицею по лобі.

    Джерело: Страна.ua

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