У ЦВК запевнили, що будуть знімати з виборів кандидатів-порушників



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ЦВК просить громадськість та спостерігачів повідомляти про порушення

Центральна виборча комісія й надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення ними умов реєстрації на виборах до Верховної ради.

Про це під час засідання заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Повідомляти про порушення кандидатами у нардепи виборчого законодавства Комісія просит у спостерігачів та громадськості.

«Якщо ви побачите серед кандидатів в народні депутати осіб, які, на вашу думку, не мають права бути кандидатами, проінформуйте. ЦВК звернеться до компетентних органів, ще раз перевіримо інформацію. За умови, якщо особа не відповідає вимогам статті 9 Закона «Про вибори народних депутатів», ЦВК буде вчиняти по закону - скасує реєстрацію кандидата за наявних підстав», - заявив Радченко.

Раніше повідомлялося, що ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в народні депутати України на позачергових виборах 21 липня.

Нагадаємо, ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.

Стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію щодо Клюєва, Кузьміна і Шарія.

3 липня тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років.

Джерело: РБК-Україна