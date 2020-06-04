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    Політика

    «Вишуканий дрескод»: Тимошенко прийшла у Раду в масці з квіточками

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    «Вишуканий дрескод»: Тимошенко прийшла у Раду в масці з квіточками
    Фото з Instagram Юлії Тимошенко

    «Хто сказав, що вимушений дрескод не може бути вишуканим?», - прокоментувала свій новий стиль лідерка «Батьківщини»

    Народна депутатка Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram фото з Верховної Ради, де з’явилася у чорній, вишитій квітами масці.

    Раніше Тимошенко просто носила чорну маску, яка пасувала до всіх її костюмів.

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    В підписі до сьогоднішнього фото вона зазначила, що зараз відповідальність виходить на перший план.

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    «Хто сказав, що вимушений дрескод не може бути вишуканим? Ось яку красу презентувала мені сьогодні донька одного з колег», - написала лідерка «Батьківщини» 4 червня.

    Нагадаємо, 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

    У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвідчитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

    Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

    Зазначимо, що сьогодні Зеленський продовжив порушувати карантин. На нараді з туроператорами президент єдиний, хто був без маски та торкався обличчя руками, попри численні застороги медиків. 

    Юлія Тимошенко Батьківщина здоров'я Верховна Рада депутат політика стиль
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