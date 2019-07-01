Москва запропонувала Вашингтону обмін ув'язненими



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Росія поки не отримала відгуку від американської сторони

Москва пропонує Вашингтону обміняти російського льотчика Костянтина Ярошенка, який відбуває покарання в США, на ув'язнених у РФ американців, і повернути російську дипломатичну власність. Про це заявив в понеділок заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

«Давайте почнемо з чогось, що не вимагає драматичних, далекосяжних рішень з точки зору зміни самої політики ... Я можу наводити багато напрямків, де, на наш погляд, це можливо, і до цього ми закликаємо наших американських колег, починаючи від резонансних гуманітарних випадків. Звільніть Ярошенка, поміняйте його на американця чи американців, які у нас відбувають покарання. Поверніть власність дипломатичну», - сказав він.

Пізніше Рябков заявив, що Москва запропонувала Вашингтону варіанти обміну Ярошенка, але не отримала відгуку від американської сторони.

«Обговорювати зараз можливі обміни, що відрізняються від тих схем обміну, які ми вже запропонували американцям, було б неправильно, в контексті Ярошенка називалися й інші прізвища. Американцям відомо про варіанти (обміну, - ред.), які ми були б готові розглянути. Це робилося шляхом дипломатичного листування, але відгуку, принаймні того відгуку, на який ми хотіли б розраховувати з урахуванням тяжкості гуманітарного випадку і всіх обставин, пов'язаних з перебуванням Костянтина Ярошенка в тюрмі, (ми не отримали)», - заявив Рябков.

Так, Ярошенко був заарештований в Ліберії 28 травня 2010 року. За версією федеральної прокуратури Південного округу Нью-Йорка, він прибув туди для переговорів про транспортування в Африку з Латинської Америки товарних кількостей кокаїну, частина якого повинна була бути доставлена на літаках в США.