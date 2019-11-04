Моторошна ДТП у Непалі: автобус упав у річку, 17 загиблих



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Аварія сталася за 120 км на схід від столиці Катманду

Близько 50 людей постраждали через ДТП в горах у Непалі

Унаслідок аварії з пасажирським автобусом у Непалі загинуло 17 людей, ще 50 осіб постраждали.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеву поліцію.

«Переповнений автобус з'їхав із гірської дороги та в'їхав у річку в Непалі. Унаслідок аварії загинуло 17 осіб, ще 50 постраждали», - йдеться у повідомленні.

За словами представника поліції, автобус повертався з людьми із фестивалю та ймовірно в транспортного засоба сталася технічна несправність перед ДТП у неділю.

Зазначається, що аварія сталася за 120 км на схід від столиці Катманду.

Як повідомлялося, в неділю у Франції перекинувся пасажирський автобус фірми Flixbu, що здійснював рейс Париж-Лондон, внаслідок чого постраждали 33 особи, включаючи водія.

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