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    Моторошна ДТП у Непалі: автобус упав у річку, 17 загиблих

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    Аварія сталася за 120 км на схід від столиці Катманду - Моторошна ДТП у Непалі: автобус упав у річку, 17 загиблих
    Аварія сталася за 120 км на схід від столиці Катманду

    Близько 50 людей постраждали через ДТП в горах у Непалі

    Унаслідок аварії з пасажирським автобусом у Непалі загинуло 17 людей, ще 50 осіб постраждали.

    Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеву поліцію.

    «Переповнений автобус з'їхав із гірської дороги та в'їхав у річку в Непалі. Унаслідок аварії загинуло 17 осіб, ще 50 постраждали», - йдеться у повідомленні.

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    За словами представника поліції, автобус повертався з людьми із фестивалю та ймовірно в транспортного засоба сталася технічна несправність перед ДТП у неділю.

    Зазначається, що аварія сталася за 120 км на схід від столиці Катманду.

    Як повідомлялося, в неділю у Франції перекинувся пасажирський автобус фірми Flixbu, що здійснював рейс Париж-Лондон, внаслідок чого постраждали 33 особи, включаючи водія.

    25 жовтня у Туреччині мікроавтобус з туристами потрапив у ДТП: постраждали 10 українцівДТП сталася на шосе Денізлі – Анталія У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.

     

    ДТП дороги Непал аварія транспорт
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