У Франції перекинувся туристичний автобус: понад 30 постраждалих



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Пасажири, що мають французьке, російське, іспанське та ірландське громадянства, були евакуйовані Фото: Courrier Picard

Автобус злетів із дороги через мокрий асфальт, вдарився в огорожу і перекинувся

У Франції в ДТП потрапив автобус компанії Flixbus, який виконував рейс із Парижа до Лондона. Як повідомляє видання Courrier Picard, інцидент стався біля муніципалітету Естрі-Деньєкур у департаменті Сомма.

Автобус злетів із дороги через мокрий асфальт, вдарився в огорожу і перекинувся. Були мобілізовані значні сили для надання надзвичайної допомоги.

Пасажири, що мають французьке, російське, іспанське та ірландське громадянства, були евакуйовані.

В останньому звіті надзвичайних служб повідомляється про 29 легко поранених, яких направили в лікарні Перонна і Мондідьє, та про чотирьох поранених, доставлених в університетську лікарню Ам'єна у важкому стані.

У момент аварії в автобусі перебували 33 людини, включаючи водія. Трасу, на якій сталася аварія, тимчасово перекривали.

Нагадаємо, вчора на Хмельниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та перекинувся: до лікарні було доставлено 13 потерпілих.

Як повідомлялося, шестирічна дитина залишилася живою після ДТП в Кіровській області РФ, в якій загинули її батьки, а потім в аварії зі «швидкою допомогою», яка перевозила дівчинку в лікарню.