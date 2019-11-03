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    У світі

    У Франції перекинувся туристичний автобус: понад 30 постраждалих

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    <p>Пасажири, що мають французьке, російське, іспанське та ірландське громадянства, були евакуйовані</p> - У Франції перекинувся туристичний автобус: понад 30 постраждалих

    Пасажири, що мають французьке, російське, іспанське та ірландське громадянства, були евакуйовані

    Фото: Courrier Picard

    Автобус злетів із дороги через мокрий асфальт, вдарився в огорожу і перекинувся

    У Франції в ДТП потрапив автобус компанії Flixbus, який виконував рейс із Парижа до Лондона. Як повідомляє видання Courrier Picard, інцидент стався біля муніципалітету Естрі-Деньєкур у департаменті Сомма.

    Автобус злетів із дороги через мокрий асфальт, вдарився в огорожу і перекинувся. Були мобілізовані значні сили для надання надзвичайної допомоги.

    Пасажири, що мають французьке, російське, іспанське та ірландське громадянства, були евакуйовані.

    В останньому звіті надзвичайних служб повідомляється про 29 легко поранених, яких направили в лікарні Перонна і Мондідьє, та про чотирьох поранених, доставлених в університетську лікарню Ам'єна у важкому стані.

    У момент аварії в автобусі перебували 33 людини, включаючи водія. Трасу, на якій сталася аварія, тимчасово перекривали.

    Нагадаємо, вчора на Хмельниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та перекинувся: до лікарні було доставлено 13 потерпілих.

    Як повідомлялося, шестирічна дитина залишилася живою після ДТП в Кіровській області РФ, в якій загинули її батьки, а потім в аварії зі «швидкою допомогою», яка перевозила дівчинку в лікарню.

    ДТП дороги Франція туризм аварія
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