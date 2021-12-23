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    Ріст випадків: в Україні за добу виявили понад 7 тис. хворих на Covid-19

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    За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 1 691 особу - Ріст випадків: в Україні за добу виявили понад 7 тис. хворих на Covid-19
    За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 1 691 особу
    фото: glavcom.ua

    275 українців напередодні не змогли подолати Covid-19

    За минулу добу, 22 грудня, в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 585, медпрацівників – 182). Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 691 особу, летальних випадків – 275, одужало – 16 521 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,6 млн осіб;
    • одужало – майже 3,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 94 184;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16,6 млн.

    МОЗ також вказує, що напередодні 117 443 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 39 071 людина, повністю імунізовані – 78 101 людина, додаткову дозу отримали 271 особа.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13,2 млн осіб, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27,7 млн щеплень.

    Зазначимо, 21 грудня медики зафіксували в Україні 6363 нових хворих на коронавірус.

    Також сьогодні шість областей перейшли з «червоної» у «жовту» зону карантину.

    До слова, Україна може скоротити термін дії Covid-сертифікатів: МОЗ назвав причину.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Ріст випадків: в Україні за добу виявили понад 7 тис. хворих на Covid-19