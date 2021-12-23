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    Коронаскептики у Мюнхені влаштували сутички з поліцією (відео)

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    Масова акція противників заходів боротьби з&nbsp;коронавірусом переросла у&nbsp;сутички з&nbsp;поліцією - Коронаскептики у Мюнхені влаштували сутички з поліцією (відео)
    Масова акція противників заходів боротьби з коронавірусом переросла у сутички з поліцією
    фото: zuma

    Поліція описала атмосферу протесту як агресивну, особливо виділивши неповагу та образи з боку демонстрантів

    У німецькому Мюнхені напередодні ввечері відбулася масова акція противників заходів боротьби з коронавірусом, яка переросла у сутички з поліцією. Як повідомляє DW, на протест вийшли близько 5 тисяч осіб.

    Поліція описала атмосферу протесту як агресивну, особливо виділивши неповагу та образи з боку коронаскептиків.

    Зазначається, що протестувальники були налаштовані агресивно, тому правоохоронці застосували перцевий газ та кийки.

    У поліції зафіксували 14 кримінальних правопорушень, у тому числі використання розпізнавальних знаків організацій, діяльність яких суперечить конституції, а також заподіяння небезпечної фізичної шкоди працівникам правоохоронних органів.

    Поліція не повідомила подробиць про постраждалих зі свого боку. Також напали і на представника ЗМІ, його ймовірний кривдник затриманий. Усього було затримано 11 осіб.

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    Теги: Німеччина акція протест поліція карантин коронавірус
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    Коронаскептики у Мюнхені влаштували сутички з поліцією (відео)