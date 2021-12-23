Коронаскептики у Мюнхені влаштували сутички з поліцією (відео)
Поліція описала атмосферу протесту як агресивну, особливо виділивши неповагу та образи з боку демонстрантів
У німецькому Мюнхені напередодні ввечері відбулася масова акція противників заходів боротьби з коронавірусом, яка переросла у сутички з поліцією. Як повідомляє DW, на протест вийшли близько 5 тисяч осіб.
Поліція описала атмосферу протесту як агресивну, особливо виділивши неповагу та образи з боку коронаскептиків.
Зазначається, що протестувальники були налаштовані агресивно, тому правоохоронці застосували перцевий газ та кийки.
У поліції зафіксували 14 кримінальних правопорушень, у тому числі використання розпізнавальних знаків організацій, діяльність яких суперечить конституції, а також заподіяння небезпечної фізичної шкоди працівникам правоохоронних органів.
Поліція не повідомила подробиць про постраждалих зі свого боку. Також напали і на представника ЗМІ, його ймовірний кривдник затриманий. Усього було затримано 11 осіб.
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