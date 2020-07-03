Лікарі розповіли про ускладнення в українців, які вилікувалися від Covid-19



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Після коронавірусу у людей виникають ускладнення, деякі з них тимчасові, інші ж стають постійними

Коронавірус, зокрема, впливає на центральну нервову систему, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я

Чернівецькі лікарі стверджують, що після захворювання на коронавірус у людей виникають ускладнення, деякі з них тимчасові, інші ж стають постійними.

Про це пише видання molbuk.ua.

«Те що ми побачили, спостерігаючи за людьми, які вилікувалися від Covid-19 – фіброз легень (ущільнення сполучної тканини з появою рубцевих змін у легенях, - авт.). Людина, яка вилікувалась, отримала негативні тести та повернулась до життя, через три-чотири тижні відчуває проблеми з диханням. Після обстеження ми бачимо фіброз», – розповідає лікарка-інфекціоніст Ольга Кобевко.

Лікар-інфекціоніст Юрій Рандюк каже, що деякі люди з фіброзом не зможуть повернутися до нормального життя:

«У пацієнтів, які довгий час перебували підключені до ШВЛ виникає фіброз легень. У подальшому, деякі з них потребуватимуть кисневої дотації навіть вдома. Багато з них не зможуть повернутися до нормального життя, наприклад, не можна буде виконувати якісь фізичні навантаження».

За словами Ольги Кобевко у деяких молодих людей, після гострого перебігу коронавірусу розвивається цукровий діабет.

«Ми спостерігали, як у молодих людей розвивається цукровий діабет. Це після гострого чи складного перебігу Covid-19. Проте сказати, як це лікувати і чи вилікується – не можемо. Потрібен час», - каже лікарка.

Юрій Рандюк також додав, що коронавірус вражає багато органів.

«Covid-19 вражає серце, легені, нирки, підшлункову залозу та центральну нервову систему. У пацієнтів, які перехворіли коронавірусом може бути ушкодження серця – ішемія, ризик розвитку інфаркту міокарда. Також – гостра ниркова недостатність, яка може стати хронічною», - пояснює лікар.

За його словами, коронавірус впливає на центральну нервову систему, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я.

«Тривалі ускладнення після зараження коронавірусом (викликані самим вірусом або створеним ним запаленням) можуть спричиняти порушення уваги, концентрації і пам'яті, а також ураження периферичної нервової системи», - каже Юрій Радуляк.

Раптова втрата або погіршення нюху може бути симптомом зараження коронавірусом.

«Люди з цим захворюванням з більшою часткою ймовірності не мають симптомів, таких як підвищення температури і кашель. Це означає, що раптова втрата нюху може вказувати на прихованого носія коронавірусу», - розповідає пан Юрій.

Лікарі кажуть – період реабілітації після Covid-19 у кожного різний. Хтось відчуває себе краще за тиждень, а хтось за кілька місяців.

До слова, кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наближається до п’яти тисяч.

Коронавірус в Україні

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Померли 1185

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж 1 липня (664).