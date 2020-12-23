МОЗ назвав регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19
Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях
В Україні за останню добу, 22 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях», ─ вказав голова МОЗ.
Ситуація з захворюваністю на корона вірус в областях та у Києві виглядає наступним чином:
- Київ – 103 663 (+1 381 за добу)
- Вінницька – 21 259 (+114)
- Волинська – 31 490 (+352)
- Дніпропетровська – 54 625 (+478)
- Донецька – 33 102 (+342)
- Житомирська – 36 975 (+165)
- Закарпатська – 27 391 (+88)
- Запорізька – 49 341 (+887)
- Івано-Франківська – 42 300 (+210)
- Київська – 54 831 (+809)
- Кіровоградська – 7 949 (+88)
- Луганська – 9 181 (+187)
- Львівська – 57 906 (+505)
- Миколаївська – 27 970 (+491)
- Одеська – 66 295 (+792)
- Полтавська – 32 945 (+439)
- Рівненська – 39 251 (+331)
- Сумська – 38 501 (+180)
- Тернопільська – 32 738 (+159)
- Харківська – 66 243 (+591)
- Херсонська – 16 162 (+189)
- Хмельницька – 37 142 (+302)
- Черкаська – 35 938 (+525)
- Чернівецька – 38 721 (+166)
- Чернігівська – 27 723 (+365)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.