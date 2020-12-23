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    МОЗ назвав регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19

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    В Україні минулої доби коронавірус виявили у 10 136 людей - МОЗ назвав регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19
    В Україні минулої доби коронавірус виявили у 10 136 людей

    Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях

    В Україні за останню добу, 22 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях», ─ вказав голова МОЗ.

    Ситуація з захворюваністю на корона вірус в областях та у Києві виглядає наступним чином:

    • Київ – 103 663 (+1 381 за добу)
    • Вінницька – 21 259 (+114)
    • Волинська – 31 490 (+352)
    • Дніпропетровська – 54 625 (+478)
    • Донецька – 33 102 (+342)
    • Житомирська – 36 975 (+165)
    • Закарпатська – 27 391 (+88)
    • Запорізька – 49 341 (+887)
    • Івано-Франківська – 42 300 (+210)
    • Київська – 54 831 (+809)
    • Кіровоградська – 7 949 (+88)
    • Луганська – 9 181 (+187)
    • Львівська – 57 906 (+505)
    • Миколаївська – 27 970 (+491)
    • Одеська – 66 295 (+792)
    • Полтавська – 32 945 (+439)
    • Рівненська – 39 251 (+331)
    • Сумська – 38 501 (+180)
    • Тернопільська – 32 738 (+159)
    • Харківська – 66 243 (+591)
    • Херсонська – 16 162 (+189)
    • Хмельницька – 37 142 (+302)
    • Черкаська – 35 938 (+525)
    • Чернівецька – 38 721 (+166)
    • Чернігівська – 27 723 (+365)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

    Теги: Київ Запорізька область Facebook вірус коронавірус
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