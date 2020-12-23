МОЗ назвав регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях

В Україні за останню добу, 22 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях», ─ вказав голова МОЗ.

Ситуація з захворюваністю на корона вірус в областях та у Києві виглядає наступним чином:

Київ – 103 663 (+1 381 за добу)

Вінницька – 21 259 (+114)

Волинська – 31 490 (+352)

Дніпропетровська – 54 625 (+478)

Донецька – 33 102 (+342)

Житомирська – 36 975 (+165)

Закарпатська – 27 391 (+88)

Запорізька – 49 341 (+887)

Івано-Франківська – 42 300 (+210)

Київська – 54 831 (+809)

Кіровоградська – 7 949 (+88)

Луганська – 9 181 (+187)

Львівська – 57 906 (+505)

Миколаївська – 27 970 (+491)

Одеська – 66 295 (+792)

Полтавська – 32 945 (+439)

Рівненська – 39 251 (+331)

Сумська – 38 501 (+180)

Тернопільська – 32 738 (+159)

Харківська – 66 243 (+591)

Херсонська – 16 162 (+189)

Хмельницька – 37 142 (+302)

Черкаська – 35 938 (+525)

Чернівецька – 38 721 (+166)

Чернігівська – 27 723 (+365)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.