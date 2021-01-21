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    МОЗ назвав регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19

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    Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області &ndash; 79,7 - МОЗ назвав регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19
    Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 79,7
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше хворих на коронавірус виявлено у Запорізькій, Миколаївській областях та у Києві

    В Україні станом на 21 січня ситуація з поширенням коронавірусу не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у столиці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    Найгірша ситуація з готовністю до послаблення карантинних обмежень у Запорізькій та Миколаївській областях, а також у місті Києві.

    За даними МОЗ до послаблення карантину не готові:

    Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

    Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення:

    • у Запорізькій області – 367,8 (-),
    • у Миколаївській області - 366,2 (-)
    • у місті Києві - 296,9 (+).

    Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 79,7 (-), у Закарпатській області - 109,6 (+) та у Вінницькій області - 132,0 (+).

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь відсутні.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 січня, виявлено 5 583 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 811 осіб, летальних випадків – 241, одужало – 13 981 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 177 621 особа, одужало – 914 730 осіб, летальних випадків – 21 499, проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.

    Теги: Київ Миколаївщина Запорізька область карантин населення коронавірус
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