МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом випадків Covid-19
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло – 1 001 132 особи
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві і ще чотирьох областях
В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях», ─ повідомив міністр.
Ситуація з поширенням хвороби по областях та у Києві виглядає так:
- Київ – 105 040 (+1 377 за добу)
- Вінницька – 21 490 (+231)
- Волинська – 31 917 (+427)
- Дніпропетровська – 55 174 (+549)
- Донецька – 33 738 (+636)
- Житомирська – 37 468 (+493)
- Закарпатська – 27 543 (+152)
- Запорізька – 50 115 (+774)
- Івано-Франківська – 42 482 (+182)
- Київська – 55 497 (+666)
- Кіровоградська – 8 090 (+141)
- Луганська – 9 443 (+262)
- Львівська – 58 372 (+466)
- Миколаївська – 28 351 (+381)
- Одеська – 66 971 (+676)
- Полтавська – 33 509 (+564)
- Рівненська – 39 634 (+383)
- Сумська – 38 923 (+422)
- Тернопільська – 32 972 (+234)
- Харківська – 66 788 (+545)
- Херсонська – 16 408 (+246)
- Хмельницька – 37 600 (+458)
- Черкаська – 36 418 (+480)
- Чернівецька – 38 914 (+193)
- Чернігівська – 28 275 (+552)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, кількість випадків Covid-19 в Україні станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.