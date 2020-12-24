МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом випадків Covid-19

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло – 1 001 132 особи

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві і ще чотирьох областях

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях», ─ повідомив міністр.

Ситуація з поширенням хвороби по областях та у Києві виглядає так:

Київ – 105 040 (+1 377 за добу)

Вінницька – 21 490 (+231)

Волинська – 31 917 (+427)

Дніпропетровська – 55 174 (+549)

Донецька – 33 738 (+636)

Житомирська – 37 468 (+493)

Закарпатська – 27 543 (+152)

Запорізька – 50 115 (+774)

Івано-Франківська – 42 482 (+182)

Київська – 55 497 (+666)

Кіровоградська – 8 090 (+141)

Луганська – 9 443 (+262)

Львівська – 58 372 (+466)

Миколаївська – 28 351 (+381)

Одеська – 66 971 (+676)

Полтавська – 33 509 (+564)

Рівненська – 39 634 (+383)

Сумська – 38 923 (+422)

Тернопільська – 32 972 (+234)

Харківська – 66 788 (+545)

Херсонська – 16 408 (+246)

Хмельницька – 37 600 (+458)

Черкаська – 36 418 (+480)

Чернівецька – 38 914 (+193)

Чернігівська – 28 275 (+552)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість випадків Covid-19 в Україні станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.