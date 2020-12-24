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    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом випадків Covid-19

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    <p>За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло &ndash; 1 001 132 особи</p> - МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом випадків Covid-19

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло – 1 001 132 особи

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві і ще чотирьох областях

    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях», ─ повідомив міністр.

    Ситуація з поширенням хвороби по областях та у Києві виглядає так:

    • Київ – 105 040 (+1 377 за добу)
    • Вінницька – 21 490 (+231)
    • Волинська – 31 917 (+427)
    • Дніпропетровська – 55 174 (+549)
    • Донецька – 33 738 (+636)
    • Житомирська – 37 468 (+493)
    • Закарпатська – 27 543 (+152)
    • Запорізька – 50 115 (+774)
    • Івано-Франківська – 42 482 (+182)
    • Київська – 55 497 (+666)
    • Кіровоградська – 8 090 (+141)
    • Луганська – 9 443 (+262)
    • Львівська – 58 372 (+466)
    • Миколаївська – 28 351 (+381)
    • Одеська – 66 971 (+676)
    • Полтавська – 33 509 (+564)
    • Рівненська – 39 634 (+383)
    • Сумська – 38 923 (+422)
    • Тернопільська – 32 972 (+234)
    • Харківська – 66 788 (+545)
    • Херсонська – 16 408 (+246)
    • Хмельницька – 37 600 (+458)
    • Черкаська – 36 418 (+480)
    • Чернівецька – 38 914 (+193)
    • Чернігівська – 28 275 (+552)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, кількість випадків Covid-19 в Україні станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.

    Теги: Київ міністр Максим Степанов Facebook хвороби коронавірус
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